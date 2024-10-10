Рада схвалила збільшення податків

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11416-д щодо значного підвищення податків, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

"Рада ухвалила (законопроєкт) №11416-д щодо історичного збільшення податків. "За" 247 в цілому", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

З його слів, у залі було ухвалено низку змін: поправки №№563, 580 - про нотаріусів; №1149 - про те, щоб залишити 1,5% військового збору для військових. "І не набрала голосів правка №988 (вона була врахована комітетом)", - зазначив нардеп.

Що передбачає доопрацьована версія законопроєкту

Як розповів голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість, нардеп Олексій Леонов, це тимчасове рішення, яке діятиме на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, і передбачає:

Підвищення військового збору з доходів фізичних осіб (заробітної плати, дивідендів, додаткового блага тощо) з 1,5% до 5%;

ФОПи на єдиному податку 1, 2 та 4 груп зобов’язані щомісячно сплачувати військовий збір обсягом 10% від мінімальної зарплати;

Для платників єдиного податку третьої групи встановлюють ставку військового збору обсягом 1% від доходу;

Запровадження податків на прибуток для фінансового сектору. Ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік – обсягом 50%. Для небанківських фінансових установ (крім страховиків) ставка на прибуток дорівнюватиме 25%. Для них оподаткування буде здійснюється з 1 січня 2025 року.

Серед інших важливих нововведень, як зазначив Леонов, – щомісячне звітування щодо ПДФО. Це, як пояснюється, потрібно для запровадження механізму економічного бронювання. Також передбачене звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах "Зроблено в Україні", тобто кешбек буде звільнено від оподаткування.

Підвищення податків для військових не буде: Рада підтримала відповідну поправку