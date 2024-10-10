Підвищення податків для військових не буде: Рада підтримала відповідну поправку

Підвищення податків для військовослужбовців не буде, Верховна Рада проголосувала за відповідну поправку, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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"Підвищення податків для військовових не буде. Рада щойно проголосувала правку, яка відміняє збільшення податку для військових", - написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків