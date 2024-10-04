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Комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків

Комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків

Київ • УНН

 • 12721 перегляди

Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення податків. Документ передбачає підвищення військового збору до 5%, податку на прибуток банків до 50% та інші зміни.

Комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків. Документ пропонує збільшення військового збору з 1,5% до 5%,  а також підвищення податку на прибуток банків до 50%, повідомив нардеп, заступник голови комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк, передає УНН

Комітет підтримав до другого читанні законопроект про історичне збільшення податків #11416д. За - 19. Утримався- 3 (тут і я). Проти - 1

- написав Железняк у Telegram.

Нардеп розповів про основні положення документу:

- залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5% ;

- впровадження ВЗ для ФОПів;

- 50% податок на банки;

- збільшення МПЗ для земель;

- 25% ПП для фінкомпаній;

- звільнення кешбеку від оподаткування;

- перехід на помісячну звітність по ПДФО;

- збільшення ренти на видобуток щебеню.

 А ось відтермінувати на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ, за словами Железняка, уряд відмовився.

Документ розглянуть у Верховній Раді на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня.Втім, я вказав нардеп, частина норм вступить заднім числом, з 01 жовтня.

Доповнення

В липні кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо підвищення податків. В уряді розраховували, що закон дозволить додатково залучити у 2024 році до бюджетів близько 125 млрд гривень.

Пізніше стало відомо, що законопроєкт доопрацювали та планували винести на голосування в Раду у перші тижні вересня в Раду.

В законопроєкті, серед іншого, планувалося встановити ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Заплановані у проекті закону про підвищення податків додаткові бюджетні ресурси у 125 млрд гривень зменшилися у 4 рази - до 30,1 млрд гривень.

Також планувалося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи.

Встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Вже у вересні Верховна Рада 224 голосами "За" при 226 необхідних не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд. Документ відправили на повторне перше читання.

Все ж таки 17 вересня Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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