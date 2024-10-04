Комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов

Комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%, сообщил нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет поддержал ко второму чтении законопроект об историческом увеличении налогов #11416д. За - 19. Воздержался - 3 (здесь и я). Против - 1 - написал Железняк в Telegram.

Нардеп рассказал об основных положениях документа:

- оставили увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;

- внедрение ВС для ФЛП;

- 50% налог на банки;

- увеличение МПЗ для земель;

- 25% ПП для финкомпаний;

- освобождение кэшбэка от налогообложения;

- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

- увеличение ренты на добычу щебня.

А вот отсрочить на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС, по словам Железняка, правительство отказалось.

Документ рассмотрят в Верховной Раде на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября. Впрочем, как указал нардеп, часть норм вступит задним числом, с 01 октября.

Дополнение

В июле кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о повышении налогов. В правительстве рассчитывали, что закон позволит дополнительно привлечь в 2024 году в бюджеты около 125 млрд гривен.

Позже стало известно, что законопроект доработали и планировали вынести на голосование в Раду в первые недели сентября в Раду.

В законопроекте, среди прочего, планировалось установить ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год. Запланированные в проекте закона о повышении налогов дополнительные бюджетные ресурсы в 125 млрд гривен уменьшились в 4 раза - до 30,1 млрд гривен.

Также планировалось повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

Установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы.

Установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Уже в сентябре Верховная Рада 224 голосами «За» при 226 необходимых не смогла принять в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. Документ отправили на повторное первое чтение.

Все же 17 сентября Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д по увеличению налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.