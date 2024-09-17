Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків на 58 млрд грн у 2023 році та 137 млрд грн у 2024 році. Законопроєкт передбачає підвищення військового збору та податків для ФОП.
У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, передає УНН.
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З другої спроби Рада підтримала у першому читанні #11416д історичне велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.
ЗА - 241
"Підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти" - міністр фінансів 24.08.24, 19:13 • 42891 перегляд
Він розповів, що підтриманий Радою законопроєкт, зокрема передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП
- авансові внески на АЗС
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
- 25% прибутку на фінустанови
- помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 01 жовтня
За його словами, нардепи провалили скорочену процедуру по правкам (219), зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання.
Нагадаємо
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Мінфін пропонуватиме впровадження підвищення податків "заднім числом" з 1 жовтня. Податковий Комітет Верховної Ради прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків