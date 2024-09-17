Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 58 млрд грн в 2023 году и 137 млрд грн в 2024 году. Законопроект предусматривает повышение военного сбора и налогов для ФЛП.
Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении #11416д историческое большое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
ЗА - 241
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Он рассказал, что поддержанный Радой законопроект, в частности предусматривает:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП
- авансовые взносы на АЗС
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
- 25% прибыли на финучреждения
- помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования)
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет «задним числом» с 01 октября
По его словам, нардепы провалили сокращенную процедуру по правкам (219), сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение.
Напомним,
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Минфин будет предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 1 октября. Налоговый Комитет Верховной Рады принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов