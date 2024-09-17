Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении #11416д историческое большое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

ЗА - 241 - пишет нардеп

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Он рассказал, что поддержанный Радой законопроект, в частности предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП



авансовые взносы на АЗС



1% на всех форм ФЛП 3-й группы



25% прибыли на финучреждения



помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования)



50% налог на прибыль банков в 2024 году.



Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет «задним числом» с 01 октября - отметил нардеп.

По его словам, нардепы провалили сокращенную процедуру по правкам (219), сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение.

Напомним,

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Минфин будет предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 1 октября. Налоговый Комитет Верховной Рады принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов