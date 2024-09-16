Впроваджувати підвищення податків пропонують "заднім числом" - нардеп
Київ • УНН
Податковий комітет ВР прийняв до повторного першого читання урядовий законопроєкт про підвищення податків. Пропонується збільшити військовий збір, податки для ФОП та банків, ввести авансові внески на АЗС.
Мінфін пропонуватиме впровадження підвищення податків "заднім числом" з 1 жовтня. Податковий Комітет Вевховної Ради прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
"Мінфін: будуть пропонувати впровадження підвищення податків "заднім числом" з 01 жовтня", - написав Железняк у Telegram.
Як додав пізніше Железняк, податковий Комітет ВР прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків.
Документ передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП
- авансові внески на АЗС
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
- 25% прибутку на фінустанови
- помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 01 жовтня.
Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному, додав Железняк.
Не вистачило двох голосів: Рада не змогла ухвалити законопроєкт щодо збільшення податків03.09.24, 13:57 • 18520 переглядiв