Внедрять повышение налогов предлагают "задним числом" - нардеп

Минфин будет предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 1 октября. Налоговый Комитет Вевховной Рады принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Минфин: будут предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 01 октября», - написал Железняк в Telegram.



Как добавил позже Железняк, налоговый Комитет ВР принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов.

Документ предусматривает:

- повышение военного сбора с 1,5% до 5%

- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП

- авансовые взносы на АЗС

- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы

- 25% прибыли на финучреждения

- помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования)

- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.

«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет «задним числом» с 01 октября.

Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем, добавил Железняк.

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