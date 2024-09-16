Внедрять повышение налогов предлагают "задним числом" - нардеп
Киев • УНН
Налоговый комитет ВР принял к повторному первому чтению правительственный законопроект о повышении налогов. Предлагается увеличить военный сбор, налоги для ФЛП и банков, ввести авансовые взносы на АЗС.
Минфин будет предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 1 октября. Налоговый Комитет Вевховной Рады принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
«Минфин: будут предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 01 октября», - написал Железняк в Telegram.
Как добавил позже Железняк, налоговый Комитет ВР принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов.
Документ предусматривает:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП
- авансовые взносы на АЗС
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
- 25% прибыли на финучреждения
- помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования)
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет «задним числом» с 01 октября.
Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем, добавил Железняк.
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