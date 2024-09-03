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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 10:57  •  7417 просмотра

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Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд грн. Документ отправлен на повторное первое чтение из-за нехватки двух голосов.

Верховная Рада 224 голосами «За» при 226 необходимых не смогла принять в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. Документ отправили на повторное первое чтение. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11416-д.

Детали

«Рада провалила законопроект №11416-д об увеличении налогов на 30 млрд в первом чтении. За - 224. Отправили на повторное первое чтение», - сообщил Железняк.

Он отметил, что в этом году планировалось за счет налогов увеличить бюджет на 30 млрд гривен, а не на 125, как запрашивал Минфин.

Дополнение

В июле Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о повышении налогов. В правительстве рассчитывали, что закон позволит дополнительно привлечь в 2024 году в бюджеты около 125 млрд гривен.

Позже стало известно, что законопроект доработали и планировали вынести на голосование в Раду в первые недели сентября в Раду. В законопроекте, среди прочего, планировалось установить ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год. Запланированные от закона о повышении налогов дополнительные бюджетные ресурсы в 125 млрд гривен уменьшились в 4 раза - до 30,1 млрд гривен.

Также планировалось повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

Установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы.

Установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о необходимости увеличения налогов для финансирования сектора безопасности и обороны. Минфин ищет компромиссный вариант с парламентом по повышению налогов, который будет приемлемым для общества и бизнеса.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры

Первую редакцию законопроекта, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

Кроме того, мобильные операторы, работающие в Украине считают, если парламент поддержит правительственную инициативу и повысит налоги - это будет шагом назад в доступности мобильной связи, которая критически необходима в условиях войны.

Инициативу также раскритиковали эксперты и представители украинского бизнеса. Они считают, что увеличение налоговой нагрузки заставит предпринимателей «уйти в тень».

После этого законопроект был доработан.

Павел Башинский

Павел Башинский

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