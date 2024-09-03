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Не вистачило двох голосів: Рада не змогла ухвалити законопроєкт щодо збільшення податків

Не вистачило двох голосів: Рада не змогла ухвалити законопроєкт щодо збільшення податків

Київ • УНН

 • 18520 перегляди

Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд грн. Документ відправлено на повторне перше читання через брак двох голосів.

Верховна Рада 224 голосами "За" при 226 необхідних не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд. Документ відправили на повторне перше читання. Про це пише УНН із посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11416-д.

Деталі

"Рада провалила законопроект №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. За - 224. Відправили на повторне перше читання", - повідомив Железняк.

Він зазначив, що в цьому році планувалося за рахунок податків збільшити бюджет на 30 млрд гривень, а не на 125, як запитував Мінфін.

Доповнення

В липні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо підвищення податків. В уряді розраховували, що закон дозволить додатково залучити у 2024 році до бюджетів близько 125 млрд гривень.

Пізніше стало відомо, що законопроєкт доопрацювали та планували винести на голосування в Раду у перші тижні вересня в Раду. В законопроєкті, серед іншого, планувалося встановити ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Заплановані від закону про підвищення податків додаткові бюджетні ресурси у 125 млрд гривень зменшилися у 4 рази - до 30,1 млрд гривень.

Також планувалося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи.

Встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв про необхідність збільшення податків для фінансування сектору безпеки та оборони. Мінфін шукає компромісний варіант з парламентом щодо підвищення податків, який буде прийнятним для суспільства та бізнесу.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев неодноразово озвучував ідею підвищення податків в Україні. На думку економічного експерта Юрія Гаврилечка, ліквідація податкової та митниці і переведення економіки на воєнні рейки може бути альтернативою ідеї Гетманцева про підвищення податків задля закриття бюджетної діри

Першу редакцію законопроєкту, який передбачає підвищення податків розкритикував раніше заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк. За його словами, не зрозуміло, чому пропонуються такі зміни оподаткування та на яких розрахунках вони ґрунтуються.

Крім того, мобільні оператори, що працюють в Україні вважають, якщо парламент підтримає урядову ініціативу і підвищить податки – це буде кроком назад у доступності мобільного звʼязку, який критично необхідний в умовах війни.

Ініціативу також розкритикували експерти і представники українського бізнесу. Вони вважають, що збільшення податкового навантаження змусить підприємців "піти в тінь".

Після цього законопроєкт був доопрацьований.

Павло Башинський

Павло Башинський

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