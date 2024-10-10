Повышения налогов для военных не будет: Рада поддержала соответствующую поправку
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за правку, которая отменяет увеличение налога для военнослужащих.
Повышения налогов для военнослужащих не будет, Верховная Рада проголосовала за соответствующую поправку, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
«Повышения налогов для военных не будет. Рада только что проголосовала правку, которая отменяет увеличение налога для военных», - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов4 октября 2024, 11:49 • 12366 просмотров