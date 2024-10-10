Повышения налогов для военных не будет: Рада поддержала соответствующую поправку

Повышения налогов для военнослужащих не будет, Верховная Рада проголосовала за соответствующую поправку, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

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«Повышения налогов для военных не будет. Рада только что проголосовала правку, которая отменяет увеличение налога для военных», - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов