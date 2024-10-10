Рада одобрила увеличение налогов

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла (законопроект) №11416-д относительно исторического увеличения налогов. "За" 247 в целом", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, в зале был принят ряд изменений: поправки №№563, 580 - о нотариусах; №1149 - о том, чтобы оставить 1,5% военного сбора для военных. "И не набрала голосов правка №988 (она была учтена комитетом)", - отметил нардеп.

Что предусматривает доработанная версия законопроекта

Как рассказал председатель подкомитета по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость, нардеп Алексей Леонов, это временное решение, которое будет действовать на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, и предусматривает:

Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.д.) с 1,5% до 5%;

ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты;

Для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора в размере 1% от дохода;

Введение налогов на прибыль для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год - в размере 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%. Для них налогообложение будет осуществляется с 1 января 2025 года.

Среди других важных нововведений, как отметил Леонов, - ежемесячная отчетность по НДФЛ. Это, как объясняется, нужно для внедрения механизма экономического бронирования. Также предусмотрено освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках "Сделано в Украине", то есть кэшбек будет освобожден от налогообложения.

Повышения налогов для военных не будет: Рада поддержала соответствующую поправку