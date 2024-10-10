Рада одобрила увеличение налогов

ukenru
Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  3729 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  106931 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  118081 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  141062 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  123917 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  115639 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112029 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  129617 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
8 октября 2024, 12:55  •  129707 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128363 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига заручается поддержкой Хорватии для Украины на пути в ЕС и НАТО

Сибига заручается поддержкой Хорватии для Украины на пути в ЕС и НАТО

  •  54520 просмотра
В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов

В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов

  •  86871 просмотра
В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

  •  51197 просмотра
Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

  •  28291 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  80264 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  141062 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  118732 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  137671 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  170700 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  158519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  80264 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  102846 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  107540 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  114860 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  119251 просмотра
Актуальное
Рада одобрила увеличение налогов

Рада одобрила увеличение налогов

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 07:59  •  3908 просмотра

Read in English

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов. Принят ряд изменений, в частности сохранение 1,5% военного сбора для военных и поправки относительно нотариусов.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла (законопроект) №11416-д относительно исторического увеличения налогов. "За" 247 в целом", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, в зале был принят ряд изменений: поправки №№563, 580 - о нотариусах; №1149 - о том, чтобы оставить 1,5% военного сбора для военных. "И не набрала голосов правка №988 (она была учтена комитетом)", - отметил нардеп.

Что предусматривает доработанная версия законопроекта

Как рассказал председатель подкомитета по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость, нардеп Алексей Леонов, это временное решение, которое будет действовать на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, и предусматривает:

  • Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.д.) с 1,5% до 5%;
  • ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты;
  • Для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора в размере 1% от дохода;
  • Введение налогов на прибыль для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год - в размере 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%. Для них налогообложение будет осуществляется с 1 января 2025 года.

Среди других важных нововведений, как отметил Леонов, - ежемесячная отчетность по НДФЛ. Это, как объясняется, нужно для внедрения механизма экономического бронирования. Также предусмотрено освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках "Сделано в Украине", то есть кэшбек будет освобожден от налогообложения.

Повышения налогов для военных не будет: Рада поддержала соответствующую поправку10 октября 2024, 07:49 • 4955 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
telegramТелеграмма
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк