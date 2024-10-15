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Якщо дуже хочеться, то можна? Гетманцев визнав, що в законі про підвищення податків є порушення, але його критика "від лукавого"

Київ • УНН

 • 15676 перегляди

Голова Комітету ВР з питань фінансів визнав, що закон про підвищення податків порушує Конституцію. Попри це, Гетманцев вважає закон конституційним, а критику "від лукавого".

Якщо дуже хочеться, то можна? Гетманцев визнав, що в законі про підвищення податків є порушення, але його критика "від лукавого"

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та фінансової політики Данило Гетманцев визнав, що закон про підвищення податків порушує Конституцію, проте критику в його адресу вважає "від лукавого", пише УНН.

Верховна Рада ухвалила законопроект щодо значного підвищення податків 10 жовтня. Документ передбачає низку змін, зокрема підвищення з 1,5% до 5% військового збору, за виключенням військових. Податки для ФОП, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, зростуть "заднім числом" з 1 жовтня. Парламент ухвалив закон попри те, що Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради висловило низку зауважень до документу і вказало, що деякі його норми порушують Конституцію України.

Зокрема  у висновках вказується, що документ не відповідає принципу рівності усіх платників податків перед законом, нівелює конституційне значення гривні як грошової одиниці України, низка його положень не враховує принципу верховенства права. Крім того, вказується на суперечність у питанні оподаткування доходів фізичних осіб. Мова йде про те, що законопроєкт не передбачає виключень, встановлених чинною редакцією Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, зокрема, військовослужбовців ЗСУ на період безпосередньої участі у протистоянні рф. Були також зауваження щодо суперечностей між набуттям закону чинності та запровадженням окремих його норм щодо розрахунку суми мінімального податкового зобов’язання в частині плати за землю.

Наразі закон передано на підпис Президенту України.

"Якщо говорити про цю норму (підвищення податків для ФОП "заднім числом" - ред.), я з вами абсолютно погоджуюсь, я з усіма критиками тут погоджуюсь. Дивіться, треба просто відкрити мої підручники, які я писав ще в минулому житті, щоб побачити, що це порушення. Тільки виключність обставин змусила нас це рішення прийняти, бо, насправді, ми у вересні-жовтні були перед дилемою – або ми вводимо (в дію норму щодо підняття податків для ФОП – ред.) з листопада і піднімаємо ще ставки, бо сума нікуди не дівається, або ми все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і ми з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим", - заявив Гетманцев під час подкасту "Хроніки економіки".

Попри те, що Гетманцев визнав, що в законі про підвищення податків є порушення, він вважає його конституційним, а критику, яка звучала від експертів і бізнесу щодо рішення про підняття податків "від лукавого". Він пояснив, що є рішення Конституційного суду, яке дозволяє вводити в дію закон, воно стосується відносин, дія яких розпочалась, але не завершилась на момент набуття чинності законом.

"Я не хотів би тут юридичні дискусії, розумієте, бо вони мене дискредитують. Чому дискредитують, бо я все ж таки доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення і так робити не треба", - зазначив Гетманцев, коментуючи норму закону, яка почне діяти "заднім числом".

Нагадаємо

Стаття 58 Конституції України. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Додамо

Голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков у коментарі УНН розповів, що після набуття чинності закону можуть виникнути деякі ускладнення у сплаті військового збору.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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