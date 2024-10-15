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Если очень хочется, то можно? Гетманцев признал, что в законе о повышении налогов есть нарушения, но его критика "от лукавого"

Если очень хочется, то можно? Гетманцев признал, что в законе о повышении налогов есть нарушения, но его критика "от лукавого"

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 15:48  •  5721 просмотра

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Глава Комитета ВР по вопросам финансов признал, что закон о повышении налогов нарушает Конституцию. Несмотря на это, Гетманцев считает закон конституционным, а критику "от лукавого".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев признал, что закон о повышении налогов нарушает Конституцию, однако критику в его адрес считает "от лукавого", пишет УНН.

Верховная Рада приняла законопроект о значительном повышении налогов 10 октября. Документ предусматривает ряд изменений, в частности повышение с 1,5% до 5% военного сбора, за исключением военных. Налоги для ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, вырастут "задним числом" с 1 октября. Парламент принял закон, несмотря на то, что Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады высказало ряд замечаний к документу и указало, что некоторые его нормы нарушают Конституцию Украины.

В частности в выводах указывается, что документ не соответствует принципу равенства всех налогоплательщиков перед законом, нивелирует конституционное значение гривни как денежной единицы Украины, ряд его положений не учитывает принципа верховенства права. Кроме того, указывается на противоречие в вопросе налогообложения доходов физических лиц. Речь идет о том, что законопроект не предусматривает исключений, установленных действующей редакцией Налогового кодекса об освобождении от налогообложения доходов в виде денежного обеспечения, в частности, военнослужащих ВСУ на период непосредственного участия в противостоянии рф. Были также замечания относительно противоречий между вступлением закона в силу и введением отдельных его норм по расчету суммы минимального налогового обязательства в части платы за землю.

Сейчас закон передан на подпись Президенту Украины.

"Если говорить об этой норме (повышение налогов для ФЛП "задним числом" - ред.), я с вами абсолютно согласен, я со всеми критиками здесь согласен. Смотрите, надо просто открыть мои учебники, которые я писал еще в прошлой жизни, чтобы увидеть, что это нарушение. Только исключительность обстоятельств заставила нас это решение принять, потому что, на самом деле, мы в сентябре-октябре были перед дилеммой - или мы вводим (в действие норму о поднятии налогов для ФЛП - ред.) с ноября и поднимаем еще ставки, потому что сумма никуда не девается, или мы все же делаем это первым октября. Ну, и мы из этих двух очень-очень плохих решений выбрали то, которое нам показалось менее плохим", - заявил Гетманцев во время подкаста „Хроники экономики".

Несмотря на то, что Гетманцев признал, что в законе о повышении налогов есть нарушения, он считает его конституционным, а критику, которая звучала от экспертов и бизнеса относительно решения о повышении налогов "от лукавого". Он пояснил, что есть решение Конституционного суда, которое позволяет вводить в действие закон, оно касается отношений, действие которых началось, но не завершилось на момент вступления в силу закона.

"Я не хотел бы здесь юридические дискуссии, понимаете, потому что они меня дискредитируют. Почему дискредитируют, потому что я все же доктор юридических наук и я точно знаю, что это нарушение и так делать не надо", - отметил Гетманцев, комментируя норму закона, которая начнет действовать „задним числом".

Напомним

Статья 58 Конституции Украины. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения.

Добавим

Председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников в комментарии УНН рассказал, что после вступления в силу закона могут возникнуть некоторые осложнения в уплате военного сбора.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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