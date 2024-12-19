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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 8927 просмотра

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Бывшая руководительница Хмельницкой налоговой Ирина Зленко рассказала о влиянии Гетманцева на работу ГНС через его бывшего помощника Сокура. По ее словам, Гетманцев лично руководит налоговой и проводит селекторные совещания.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с помощью своего бывшего помощника, а сейчас и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой службе, которые могли бы отказаться выполнять преступные приказы. Об этом в интервью УНН рассказала бывшая руководительница Хмельницкой налоговой Ирина Зленко. 

"Гетманцев руками Сокура и Кириенко уничтожил практически всех профессионалов, которые понимали, какая ответственность будет за выполнение преступных приказов. Они ему мешали...", - рассказала Зленко.

По ее словам, сотрудники, которые сейчас работают в ГНС видят безнаказанность взяточников - ставленников Гетманцева. 

"Как я уже говорила, Гетманцев, а не (и.о. главы ГНС - ред.) Татьяна Кириенко, руководит налоговой. У меня даже есть видеодоказательства, что он проводит селекторные совещания. Я на этих совещаниях присутствовала лично. И он вел себя настолько паскудно с налоговиками, что меня это просто, как налоговика, оскорбляло", - рассказала Зленко.

По ее словам, Гетманцев подключается к совещаниям в ГНС прямо из комитета. 

"Тогда, когда я работала в налоговой, я точно знаю, что руководители департаментов ему сбрасывали в электронном виде полностью всю информацию. На совещаниях он мог позволить себе фразы по типу: "Чем вы там вообще занимаетесь? Уволить. Того уволить. Того убрать. Тому - пересмотреть".  Я это слышала собственными ушами и видела своими глазами. Такое поведение Гетманцева, такое его отношение к налоговикам привели к тому, что в принципе налоговая сейчас развалена полностью", - отметила Зленко.

Добавим

Ранее эксперты, опрошенные УНН указывали, что глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев является куратором налоговой службы. Он влияет на решения, которые принимают налоговики. В этом Гетманцеву в частности помогает и исполняющий обязанности заместителя главы ГНС Евгений Сокур, который ранее был помощником нардепа.

Напомним

Сокур внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе свою сожительницу Алину Лебедеву. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной Лебедевой. Она зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года менее чем через три месяца после назначения Сокура, которое, по данным СМИ пролоббировал Гетманцев. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре "Леонардо". 

Против Сокура также расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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