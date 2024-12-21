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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 169 боевых столкновений: на Покровском направлении ВСУ обезвредили более 400 оккупантов - Генштаб

На фронте произошло 169 боевых столкновений: на Покровском направлении ВСУ обезвредили более 400 оккупантов - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 961 просмотра

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На фронте произошло 169 боевых столкновений, активнее всего враг атаковал на Времовском, Курском и Покровском направлениях. Оккупанты нанесли 35 авиаударов и запустили 629 дронов-камикадзе по территории Украины.

В течение суток на фронте произошло 169 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, активнее всего враг атаковал на Времовском, курском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 21.12.2024, передает УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный (одна ракета) и 35 авиационных ударов, сбросив 60 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник шесть раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

По предварительным подсчетам за сегодня на направлении враг потерял 85 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, пять БпЛА и три единицы специальной техники оккупантов; значительно повредили автомобиль и единицу спецтехники.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеских атаки. Еще два боестолкновения продолжаются. 

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. 

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал наши позиции вблизи Ступочек. Получил отпор.

На Торецком направлении сейчас продолжается бой,  всего за сегодняшний день украинскими подразделениями отбито четыре атаки в районе Торецка и Дружбы. 

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отбили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно. Также уничтожен танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система. 

На Кураховском направлении враг совершил 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боестолкновений завершены, еще пять - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Одрадного. Бои идут до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага. 

На Ореховском направлении войска захватчиков семь раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение. 

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки, противник успеха не имел. 

В Курской области украинские защитники сегодня отбивали 39 атак противника, в настоящее время идут ожесточенные бои.

На остальных направлениях - без особых изменений. 

Генеральный штаб отреагировал на публикацию издания The Guardian о "переводе ПВО в пехоту"21 дек. 2024, 13:43 • 18201 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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