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Генеральный штаб отреагировал на публикацию издания The Guardian о "переводе ПВО в пехоту"

Генеральный штаб отреагировал на публикацию издания The Guardian о "переводе ПВО в пехоту"

Киев  •  УНН

 • 5110 просмотра

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Генштаб ВС Украины опроверг информацию The Guardian о переводе военнослужащих ПВО в пехоту. Перераспределение касается только военнослужащих из рот охраны и тыловых подразделений, не затрагивая специалистов ПВО.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что утверждения в британском издании The Guardian о "переводе ПВО в пехоту" являются недостоверными и некорректными, сообщает УНН.

Генштаб сообщает, что в британском издании "Гардиан" вышла публикация с утверждением, будто Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины приказал Командованию Воздушных Сил ВСУ отправлять на фронт в качестве стрелков неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны.

"По этому поводу необходимо отметить следующее. Утверждение о "переводе ПВО в пехоту" является недостоверным и некорректным. С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенную численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно перенаправлены на должности, соответствующие их военно-учетным специальностям. В то же время, это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба", - поясняют в Генштабе.

Отмечается, что в Воздушных силах есть военнослужащие различных военно-учетных специальностей.

"Речь идет о перенаправлении и командировании части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Генштаб подчеркивает, что ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, и сейчас главное - удержать фронт.

"На выполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений", - заявляют в Генштабе.

В Генштабе подчеркивают, что при этом количество сбитых российских "шахедов" никоим образом не уменьшилось.

"Противовоздушная оборона ВС ВСУ качественно выполняет свои задачи, различая настоящие ударные беспилотники противника и БпЛА неустановленного типа - в основном ложные цели, которые чаще всего проходят в сводках об отражении воздушных атак как "локационно потерянные", - говорится в сообщении.

На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб20 дек. 2024, 02:53 • 14596 просмотров

Контекст

Два источника в подразделениях ПВО сообщили Guardian, что дефицит на фронте стал настолько острым, что Генеральный штаб ВСУ приказал уже истощенным подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки их на фронт в качестве пехоты.

"Это достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что ПВО может функционировать должным образом", - сказал один из источников, заявив, что его побудил высказаться страх, что ситуация представляет риск для безопасности Украины.

"Эти люди знали, как работает ПВО, некоторые прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, теперь их отправляют на фронт сражаться, к чему они не имеют никакой подготовки", - сказал источник.

Ранее ряд народных депутатов сообщали, что медиков переводят в пехоту.

В частности, народный депутат Алексей Гончаренко утверждал, что получает многочисленные обращения о том, что профессиональных медиков переводят из военных госпиталей на боевые должности в пехоте.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что военнослужащих, проходящих службу на должностях медиков, не переводят в штурмовые бригады, а если действительно такие случаи существуют, то необходимо информировать командование Медицинских сил, чтобы они должным образом реагировали.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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