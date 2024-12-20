На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 189 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки противника зафиксированы на Покровском направлении, где враг совершил 32 наступательных действия.
На фронте произошло 189 боевых столкновений. Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.
На Купянском направлении 10 раз противник бил в районах Лозовой, Загрызово и Колесниковки.
На Лиманском направлении 17 атак врага провел вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве Авиаудары подверглись Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка и Серебрянский лес.
На Северском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении безуспешно террористы штурмовали неподалеку Часового Яра. Авиаударам КАБами подверглись Веролюбовка и Краматорск.
На Торецком направлении оккупанты 12 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении вражеские силы осуществили 32 наступательных действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.
На Кураховском направлении на данный момент суток насчитывается 18 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного. Идет одно боестолкновение.
На Времовском направлении враг реализовал 20 атак в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.
На Ореховском направлении захватчики один раз пытались штурмовать в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.
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