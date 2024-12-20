На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
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ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 538 просмотра

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За сутки произошло 189 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки противника зафиксированы на Покровском направлении, где враг совершил 32 наступательных действия.

На фронте произошло 189 боевых столкновений. Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

На Купянском направлении 10 раз противник бил в районах Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении 17 атак врага провел вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве Авиаудары подверглись Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка и Серебрянский лес.

На Северском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении безуспешно террористы штурмовали неподалеку Часового Яра. Авиаударам КАБами подверглись Веролюбовка и Краматорск.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении вражеские силы осуществили 32 наступательных действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.

На Кураховском направлении на данный момент суток насчитывается 18 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного. Идет одно боестолкновение.

На Времовском направлении враг реализовал 20 атак в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении захватчики один раз пытались штурмовать в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

Еще плюс 1580 оккупантов, 21 бронемашина и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага18 дек. 2024, 05:57 • 16011 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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