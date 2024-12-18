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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1580 оккупантов, 21 бронемашина и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1580 оккупантов, 21 бронемашина и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 3601 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1580 российских оккупантов и уничтожили 4 танка. Также было уничтожено 21 бронемашину и другую военную технику противника.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1580 военных. Силы обороны также уничтожили ряд вражеской техники, в частности 4 танка.  Об этом сообщает  Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 766 690 (+1580) человек;

- танков - 9571 (+4) ед;

- боевых бронированных машин - 19 772 (+21) ед;

Также было уничтожено: артиллерийских систем - 21 164 (+5) ед.; РСЗО - 1256 (+0) ед.; средства ПВО - 1025 (+0) ед.; самолетов - 369 (+0) ед.; вертолетов - 329 (+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 470 (+64); крылатые ракеты - 2943 (+0); корабли /катера - 28 (+0) ед.; подводные лодки - 1 (+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 31 610 (+60) ед.; специальная техника - 3652 (+2) ед.

Британская разведка раскрыла масштабы потерь российской бронетехники в Украине17 дек. 2024, 15:17 • 50485 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина