Еще плюс 1580 оккупантов, 21 бронемашина и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1580 военных. Силы обороны также уничтожили ряд вражеской техники, в частности 4 танка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 766 690 (+1580) человек;

- танков - 9571 (+4) ед;

- боевых бронированных машин - 19 772 (+21) ед;

Также было уничтожено: артиллерийских систем - 21 164 (+5) ед.; РСЗО - 1256 (+0) ед.; средства ПВО - 1025 (+0) ед.; самолетов - 369 (+0) ед.; вертолетов - 329 (+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 470 (+64); крылатые ракеты - 2943 (+0); корабли /катера - 28 (+0) ед.; подводные лодки - 1 (+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 31 610 (+60) ед.; специальная техника - 3652 (+2) ед.

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