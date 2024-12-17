Британская разведка раскрыла масштабы потерь российской бронетехники в Украине

С начала полномасштабного вторжения армия рф потеряла более 3600 основных боевых танков и почти 8000 бронированных машин. Из-за этого оккупанты вынуждены доставать из укрытий устаревшую технику, говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Потери российской военной техники в Украине продолжают расти. С февраля 2022 года россия потеряла более 3600 основных боевых танков и около 8000 бронемашин. Это привело к использованию устаревшей и плохо обслуживаемой техники советских времен из стратегических складов - говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что бронетехнику россияне извлекают из укрытий, модернизируют, где это возможно, и отправляют на передовую.

Министерство обороны Великобритании также опубликовало снимки, которые, по данным ведомства, подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на базах хранения танков в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.

Дополнение

14 декабря армия рф потеряла наибольшее количество автотехники с начала широкомасштабного вторжения, ВСУ уничтожили и подбили 181 вражеский автомобиль.