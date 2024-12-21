С нового года оккупанты будут требовать у владельца авто на ВОТ российскую "автогражданку" - Сопротивление
Киев • УНН
С 2025 года на оккупированных территориях будут требовать российское ОСАГО для всех автомобилей. Для получения страховки необходимо иметь паспорт рф, иначе грозит лишение прав или конфискация транспорта.
С января 2025 года все владельцы автомобилей на временно оккупированных территориях должны иметь российское страхование гражданско-правовой ответственности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На россии этот документ называется ОСАГО. Однако для его получения необходимо иметь паспорт оккупантов. Таким образом имеем еще один элемент давления на местных жителей,
Отмечается, что в случае отсутствия страхования российского образца оккупанты угрожают различными мерами: от лишения прав до конфискации транспорта.
Напомним
На оккупированных территориях Украины вводят новые правила для автомобильных номерных знаков по российскому стандарту. Оккупационные власти также заставляет местное население менять всю украинскую документацию на российскую.
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