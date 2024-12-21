Оккупанты заставляют студентов ликвидировать нефтяную катастрофу в Керченском проливе - Сопротивление
Киев • УНН
В Керченском проливе затонули два речных танкера, вызвав масштабный разлив нефти. Оккупационные власти принудительно привлекают молодежь с оккупированных территорий к ликвидации последствий под видом «волонтерства».
Террористическая страна принудительно привлекает молодежь с временно оккупированных территорий к ликвидации экологической катастрофы в Керченском проливе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Экологическая катастрофа произошла в Керченском проливе 15 декабря, когда затонули два речных танкера, непригодные для морских условий. Происшествие привело к значительному выливу нефти, что повлекло серьезное загрязнение.
Оккупационные власти прибегают к принудительной эксплуатации молодежи с временно захваченных территорий для ликвидации последствий катастрофы. Студенты, привлеченные через организацию «Юг молодой», выполняют опасную работу под видом «волонтерства». Им обещают зачисление зачетов в обмен на участие в уборке побережья возле Анапы, что создает риск для их здоровья.
Ситуация свидетельствует о системной безответственности данной власти, которая в очередной раз ставит гражданских лиц в опасные условия.
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