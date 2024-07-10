Ситуация с водоснабжением на оккупированных территориях остается критической, особенно в Лисичанске, где оккупационные власти обещают восстановить функционирование трех фильтровальных станций и водопровод.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор в эфире на канале "Первый", передает корреспондент УНН.

Ситуация с водоснабжением - критическая, фактически во всех оккупированных территориях. В Лисичанске оккупационная власть наконец пообещала восстановить три фильтровальных станции и водопровод, который они хотят сделать и поставить мощные станции по 24 тыс. квадратных метров в сутки. Пока, уже за 5 месяцев были только разборы того оснащения, которое прибывало, так же как и разобрали наше - говорит Лисогор.

По его словам, по состоянию на сейчас, больше недели Лутугинский район Луганской области находится без воды. Все потому, что оккупанты начали ремонт еще 2 месяца назад, а сейчас воду отключили полностью.

По воде, то люди имеют большие проблемы. Подвоза воды жителям нет, только те, кто сами могут то едут и набирают себе воду в тару - добавил Лисогор.

Напомним

россия отправляет на оккупированные населенные пункты учителей и врачей из глубинок рф с низкой квалификацией.