Рівень освіти та медицини на ТОТ Луганщини дуже низький – Лисогор
Київ • УНН
росія направляє некваліфікованих вчителів і лікарів з віддалених районів в окуповані населені пункти Луганської області, що призводить до дуже низького рівня освіти і медичного обслуговування.
росія відправляє на окуповані населені пункти вчителів та лікарів із глибинок рф з низькою кваліфікацією. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Лисогор розповідає, що росія продовжує присилати вчителів та лікарів з глубинок рф на ТОТ, щоб навчати дітей, але тоді виникає питання, щодо їх кваліфікації.
Нам зрозуміла їхня кваліфікація, а в принципі їм працювати особливо немає на чому. Все сучасне європейське обладнання, яке у нас до повномасштабного вторгнення, було вивезено до Луганську і Донецьку та на територію рф
За його словами, рівень лікарської допомоги на ТОТ дуже низький.
Через велику кількість поранених окупантів у лікарнях,тому звичайним цивільним за остаточним принципом когось приймають, або це працює через "знайомих". Величезна частка людей потерпає від нестачі медикаментів
Він зазначає, що коли людині і вдається отримати медикаменти, то це "крейда", адже ні смаку, ні ефекту вони відчувають.
Нагадаємо
росіяни збільшили кількість обстрілів та б’ють по працівниках Луганської ОВА. Ситуація напружена, але залишається 48 людей, які відмовляються від евакуації.