Россия отправляет на оккупированные населенные пункты учителей и врачей из глубинок рф с низкой квалификацией. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор во время брифинга, передает Корреспондент УНН.

Лысогор рассказывает, что Россия продолжает присылать учителей и врачей из глубинок рф на ТОТ, чтобы обучать детей, но тогда возникает вопрос, относительно их квалификации.

Нам понятна их квалификация, а в принципе им работать особо не на чем. Все современное европейское оборудование, которое у нас до полномасштабного вторжения, было вывезено в Луганск и Донецк и на территорию рф - говорит он.

По его словам, уровень врачебной помощи на ТОТ очень низкий.

Из-за большого количества раненых оккупантов в больницах,поэтому обычным гражданским по окончательному принципу кого-то принимают, или это работает через "знакомых". Огромная доля людей страдает от нехватки медикаментов - рассказывает Лысогор.

Он отмечает, что когда человеку и удается получить медикаменты, то это "мел", ведь ни вкуса, ни эффекта они ощущают.

Напомним

россияне увеличили количество обстрелов и бьют по работникам Луганской ОВА. Ситуация напряженная, но остается 48 человек, которые отказываются от эвакуации.