Лисогор про ситуацію на Луганщині: ворог посилив обстріли
Київ • УНН
Ситуація в Луганській області залишається напруженою: противник посилив обстріли, постраждали співробітники Луганської обласної Військової адміністрації. Також вказується, що незважаючи на небезпеку 48 осіб відмовляються евакуюватися.
росіяни збільшили кількість обстрілів та б’ють по працівниках Луганської ОВА. Ситуація напружена, але залишається 48 людей, які відмовляються від евакуації.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Білогорівка, в якій постійно йдуть бойові дії вже не придатна для життя, вона зруйнована повністю. Там де люди залишаються ситуація важка, ворог посилив обстріли
Він розповідає, що росіяни продовжують бити і зокрема по працівниках ОВА, по охоронцям, які їдуть по логістичних шляхах. Станом на ранок на Луганщині залишилось 48 людей, зараз з них 3 виїхало, щоб вирішити питання щодо пенсій, а інші відмовляються покидати домівки."Ми зараз з ними говоримо, щоб вони не повертались", - додав він.
Нагадаємо
Ворог активно переміщає сили та збільшує кількість обстрілів.