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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Лисогор про ситуацію на Луганщині: за останні три тижні збільшилась кількість обстрілів

Київ • УНН

 • 24237 перегляди

За останні три тижні в Луганській області збільшилася кількість обстрілів з боку противника, що пов'язано з активним переміщенням сил і посиленням обстрілів українських позицій і населених пунктів уздовж лінії зіткнення, в той час як зусилля з евакуації ускладнюються обстрілами маршрутів постачання.

Лисогор про ситуацію на Луганщині: за останні три тижні збільшилась кількість обстрілів

Ворог активно переміщає сили та збільшує кількість обстрілів. У населених пунктах на лінії зіткнення залишаються 46 людей, евакуація ускладнюється через обстріли логістичних шляхів. На окупованій Луганщині росіяни демонструють показові ремонти, примусово забирають квартири, а українцям видають замість ліків "крейду".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

За останні три тижні збільшилась кількість обстрілів. Ворог значно посилив обстріли позицій наших захисників та населені пункти, які знаходяться на смузі зіткнення. Тому про те, чи збільшилась кількість ворога – це відомо військовим, але те, що йде переміщення ворога та з’являються якісь нові організми, які беруть участь в бойових діях з нашими хлопцями – це ми теж спостерігаємо

- сказав Лисогор.

Він розповів, що зараз у населених пунктах: Макіївка, Андріївка, Невське та інших, знаходяться 46 людей, минулого тижня вдалось чотирьох евакуювати.

Люди там ще залишаються, проводяться постійні роботи та забезпечується гуманітарна допомога. Зараз це робити важче, бо ворог б’є безпосередньо по логістичних шляхах

- додає він.

За його словами, на окупованій частині Луганщини особливо нічого не змінюється, проходять показові виступи про якісь ремонти, де якийсь легкий косметичний ремонт видають за капітальний. Також росіяни примусово забирають квартири в українців, які "не з'явилися на вимогу".

Нещодавно отримали інформацію про те, що родина де є 4 дитини, не могла отримати інсулінові препарати, лише через судове рішення, якогось виконавчого виконавчого органу, але все одно не в тій кількості, скільки потрібно

- розповідає Лисогор.

Він додав, що люди скаржаться, бо росіяни видають не ліки, а "крейду".

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 530 920 осіб, 7987 танків та сотень одиниць військової техніки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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