Лисогор про ситуацію на Луганщині: за останні три тижні збільшилась кількість обстрілів

Ворог активно переміщає сили та збільшує кількість обстрілів. У населених пунктах на лінії зіткнення залишаються 46 людей, евакуація ускладнюється через обстріли логістичних шляхів. На окупованій Луганщині росіяни демонструють показові ремонти, примусово забирають квартири, а українцям видають замість ліків "крейду".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

За останні три тижні збільшилась кількість обстрілів. Ворог значно посилив обстріли позицій наших захисників та населені пункти, які знаходяться на смузі зіткнення. Тому про те, чи збільшилась кількість ворога – це відомо військовим, але те, що йде переміщення ворога та з’являються якісь нові організми, які беруть участь в бойових діях з нашими хлопцями – це ми теж спостерігаємо