Враг активно перемещает силы и увеличивает количество обстрелов. В населенных пунктах на линии соприкосновения остаются 46 человек, эвакуация осложняется из-за обстрелов логистических путей. На оккупированной Луганщине россияне демонстрируют показательные ремонты, принудительно забирают квартиры, а украинцам выдают вместо лекарств "мел".

Об этом сообщил Глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

За последние три недели увеличилось количество обстрелов. Враг значительно усилил обстрелы позиций наших защитников и населенные пункты, которые находятся на полосе столкновения. Поэтому о том, увеличилось ли количество врага-это известно военным, но то, что идет перемещение врага и появляются какие-то новые организмы, которые участвуют в боевых действиях с нашими ребятами-это мы тоже наблюдаем - сказал Лысогор.

Он рассказал, что сейчас в населенных пунктах: Макеевка, Андреевка, Невское и других, находятся 46 человек, на прошлой неделе удалось четверых эвакуировать.

Люди там еще остаются, проводятся постоянные работы и обеспечивается гуманитарная помощь. Сейчас это делать труднее, потому что враг бьет непосредственно по логистическим путям - добавляет он.

По его словам, на оккупированной части Луганщины особо ничего не меняется, проходят показательные выступления о каких-то ремонтах, где какой-то легкий косметический ремонт выдают за капитальный. Также россияне принудительно забирают квартиры у украинцев, которые "не появились по требованию".

Недавно получили информацию о том, что семья где есть 4 ребенка, не могла получить инсулиновые препараты, только из-за судебного решения, какого-то исполнительного исполнительного органа, но все равно не в том количестве, сколько нужно - рассказывает Лысогор.

Он добавил, что люди жалуются, потому что россияне выдают не лекарства, а "мел".

Напомним

потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 530 920 человек, 7987 танков и сотен единиц военной техники.