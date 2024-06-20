Ще плюс 1170 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 530 920 осіб особового складу і 7987 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 530 920 осіб, 7987 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,
- танків ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).
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