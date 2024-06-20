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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5534 перегляди

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Ще плюс 1170 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 35805 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 530 920 осіб особового складу і 7987 танків.

Ще плюс 1170 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 530 920 осіб, 7987 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,
  • танків  ‒ 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
  • артилерійських систем –  14052 (+45) од,
  • РСЗВ  – 1105 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському напрямку загарбники здійснили вже 28 атак 19.06.24, 17:00 • 22160 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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