россияне увеличили количество обстрелов и бьют по работникам Луганской ОВА. Ситуация напряженная, но остается 48 человек, которые отказываются от эвакуации.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор во время брифинга, передает Корреспондент УНН.

Белогоровка, в которой постоянно идут боевые действия уже не пригодна для жизни, она разрушена полностью. Там где люди остаются ситуация тяжелая, враг усилил обстрелы - говорит Лысогор.

он рассказывает, что россияне продолжают жить и в частности по работникам ОВА, по охранникам, которые едут по логистическим путям. По состоянию на утро в Луганской области осталось 48 человек, сейчас из них 3 выехало, чтобы решить вопрос о пенсиях, а другие отказываются покидать дома."Мы сейчас с ними говорим, чтобы они не возвращались", - добавил он.

Напомним

Враг активно перемещает силы и сувеличивает количество обстрелов.