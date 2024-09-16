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Netflix продовжив серіал "Емілі в Парижі" на 5 сезон

Netflix продовжив серіал "Емілі в Парижі" на 5 сезон

Київ • УНН

 • 102710 перегляди

Netflix оголосив про 5 сезон серіалу "Емілі в Парижі". Нові епізоди розгортатимуться в Римі, де продовжаться стосунки Емілі з італійським модельєром Марчелло.

Стримінгова платформа Netflix анонсувала 5 сезон серіалу "Емілі в Парижі" з Лілі Коллінз у головній ролі. Про це пише УНН з посиланням на портал від Netflix Tudum.  

Деталі

Ми в захваті від неймовірного відгуку на цей сезон "Емілі в Парижі" та раді повернутися на п'ятий сезон, щоб продовжити пригоди Емілі в Римі та Парижі

— заявив автор і керівник серіалу Даррен Стар.

Події нового сезону будуть розгортатися у столиці Італії — Римі. У продовженні будуть розвиватися стосунки головної героїні Емілі та італійського модельєра Марчелло, які розпочалися у 4 сезоні.

Емілі буде в Римі. Це не означає, що вона не буде в Парижі, але вона перебуватиме в Римі

- зауважив Стар.

Доповнення

4-й сезон "Емілі в Парижі", який вийшов у серпні, посів перше місце у глобальній десятці Netflix. За перші чотири дні в нього було 19,9 млн переглядів, він увійшов до топ-10 у 93 країнах і залишався у списку чотири тижні поспіль.

Коллінз оголосила новину про 5-й сезон і зазначила, що з нетерпінням чекає на те, що відбудеться між її персонажем і новим коханим Марчелло.

Марчелло - це зовсім інша пригода, яку ми хочемо для Емілі, тому що зрештою ми хочемо, щоб Емілі змогла покращити баланс між роботою та особистим життям. Ми хочемо, щоб Емілі могла посміхатися без жодних умов. Ми хочемо побачити її поза її відпусткою. І він зʼявляється в цей ідеальний час

 - додала акторка.

Нагадаємо

Netflix анонсував майбутній спін-офф популярного серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі в ролі Томмі Шелбі, який буде знятий за сценарієм творця серіалу Стівена Найта.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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