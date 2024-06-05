Томмі Шелбі повертається: Netflix анонсував фільм "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

ukenru
10:47 • 8729 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 20913 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31706 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54019 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69472 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112081 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135938 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138944 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240658 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171163 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42247 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20522 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47404 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26453 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30587 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240660 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361562 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376854 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292248 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60274 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76898 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88266 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170758 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173333 перегляди
Актуальне
Томмі Шелбі повертається: Netflix анонсував фільм "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

Томмі Шелбі повертається: Netflix анонсував фільм "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

Київ • УНН

 • 104252 перегляди

Netflix анонсував майбутній спін-офф популярного серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі в ролі Томмі Шелбі, який буде знятий за сценарієм творця серіалу Стівена Найта.

Netflix офіційно анонсував майбутній спін-офф популярного кримінального серіалу "Гострі картузи" (Peaky Blinders), пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Серіал, у якому відомий актор Кілліан Мерфі зіграв гангстера та бізнесмена Томмі Шелбі, завершився у 2022 році після шести сезонів. Творець Стівен Найт з того часу заявив про бажання завершити історію у фільмі, а не у сьомому сезоні.

Тепер Netflix нарешті підтвердив добрі новини, пише видання.

"Томмі Шелбі повертається. На Netflix виходить фільм "Гострі козирки" з Кілліаном Мерфі у головній ролі", - поділився стрімінг у X (раніше Twitter) разом із фотографією сценарію фільму.

Фільм, який поки що не має назви, був написаний Найтом, а режисером стане Том Гарпер, який зняв кілька епізодів дебютного сезону шоу.

"Схоже, що Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною, - сказав Мерфі Deadline. - Дуже приємно відновити співпрацю зі Стівеном Найтом та Томом Гарпером над кіноверсією "Гострих картузів". Це для фанів".

Повернення 48-річного ірландця спочатку було підтверджено Найтом у березні. "Мерфі безперечно повернеться для (фільму), - сказав він на прем'єрі своєї драми на ВВС "Місто" (The Town). - Ми знімаємо його у вересні, недалеко від Дігбета".

Раніше Найт припускав, що фільм вийде десь у 2024 році, але оскільки зйомки почнуться у вересні, Найт натякнув на дату виходу в 2025 році.

Дія серіалу відбувається після Першої світової війни. "Гострі картузи" розповідають про одну з наймогутніших банд регіону того часу, яку очолює герой війни Томас Шелбі (Мерфі).

Прем'єра перших чотирьох сезонів серіалу, який отримав визнання критиків, відбулася на каналі BBC Two, а потім на BBC One були показані останні два сезони. Окрім Мерфі, у ньому знялися Том Гарді, Пол Андерсон та Гелен Маккрорі.

Мерфі довго говорив про свою зацікавленість у поверненні до ролі у фільмі "Гострі картузи", якщо йому представлять гідний сценарій.

"Якщо є ще історії, які можна розповісти, я там", - раніше сказав Кілліан Мерфі.

"Оскар" за найкращий фільм отримав "Опенгеймер"11.03.24, 05:14 • 31259 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
netflixNetflix
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37