Томмі Шелбі повертається: Netflix анонсував фільм "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

Netflix офіційно анонсував майбутній спін-офф популярного кримінального серіалу "Гострі картузи" (Peaky Blinders), пише УНН з посиланням на The Independent.

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Серіал, у якому відомий актор Кілліан Мерфі зіграв гангстера та бізнесмена Томмі Шелбі, завершився у 2022 році після шести сезонів. Творець Стівен Найт з того часу заявив про бажання завершити історію у фільмі, а не у сьомому сезоні.

Тепер Netflix нарешті підтвердив добрі новини, пише видання.

"Томмі Шелбі повертається. На Netflix виходить фільм "Гострі козирки" з Кілліаном Мерфі у головній ролі", - поділився стрімінг у X (раніше Twitter) разом із фотографією сценарію фільму.

Фільм, який поки що не має назви, був написаний Найтом, а режисером стане Том Гарпер, який зняв кілька епізодів дебютного сезону шоу.

"Схоже, що Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною, - сказав Мерфі Deadline. - Дуже приємно відновити співпрацю зі Стівеном Найтом та Томом Гарпером над кіноверсією "Гострих картузів". Це для фанів".

Повернення 48-річного ірландця спочатку було підтверджено Найтом у березні. "Мерфі безперечно повернеться для (фільму), - сказав він на прем'єрі своєї драми на ВВС "Місто" (The Town). - Ми знімаємо його у вересні, недалеко від Дігбета".

Раніше Найт припускав, що фільм вийде десь у 2024 році, але оскільки зйомки почнуться у вересні, Найт натякнув на дату виходу в 2025 році.

Дія серіалу відбувається після Першої світової війни. "Гострі картузи" розповідають про одну з наймогутніших банд регіону того часу, яку очолює герой війни Томас Шелбі (Мерфі).

Прем'єра перших чотирьох сезонів серіалу, який отримав визнання критиків, відбулася на каналі BBC Two, а потім на BBC One були показані останні два сезони. Окрім Мерфі, у ньому знялися Том Гарді, Пол Андерсон та Гелен Маккрорі.

Мерфі довго говорив про свою зацікавленість у поверненні до ролі у фільмі "Гострі картузи", якщо йому представлять гідний сценарій.

"Якщо є ще історії, які можна розповісти, я там", - раніше сказав Кілліан Мерфі.

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