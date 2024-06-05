Томми Шелби возвращается: Netflix анонсировал фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи

Netflix официально анонсировал предстоящий спин-офф популярного криминального сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders), пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Сериал, в котором известный актер Киллиан Мерфи сыграл гангстера и бизнесмена Томми Шелби, завершился в 2022 году после шести сезонов. Создатель Стивен Найт с тех пор заявил о своем желании завершить историю в фильме, а не в седьмом сезоне.

Теперь Netflix наконец подтвердил хорошие новости, пишет издание.

"Томми Шелби возвращается. На Netflix выходит фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в главной роли", - поделился стриминг в X (ранее Twitter) вместе с фотографией сценария фильма.

Фильм, у которого пока нет названия, был написан Найтом, а режиссером будет Том Харпер, снявший несколько эпизодов дебютного сезона шоу.

"Похоже, Томми Шелби еще не закончил со мной, - сказал Мерфи Deadline. - Очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией "Острых козырьков". Это для фанатов".

Возвращение 48-летнего ирландца было первоначально подтверждено Найтом в марте. "Мерфи определенно вернется для (фильма), - сказал он на премьере своей драмы на BBC "Город" (The Town). - Мы снимаем его в сентябре, недалеко от Дигбета".

Ранее Найт предполагал, что фильм выйдет где-то в 2024 году, но поскольку съемки начнутся в сентябре, Найт намекнул на дату выхода в 2025 году.

Действие сериала происходит после Первой мировой войны. "Острые козырьки" рассказывают об одной из самых могущественных банд региона того времени, которую возглавляет герой войны Томас Шелби (Мерфи).

Премьера первых четырех сезонов сериала, получившего признание критиков, состоялась на канале BBC Two, а затем на BBC One были показаны последние два сезона. Помимо Мерфи, в нем снимались Том Харди, Пол Андерсон и Хелен Маккрори.

Мерфи долго говорил о своей заинтересованности в возвращении к роли в фильме "Острые козырьки", если ему представят достойный сценарий.

"Если есть еще истории, которые можно рассказать, я там", - сказал ранее Киллиан Мерфи.

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