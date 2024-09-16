Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Стриминговая платформа Netflix анонсировала 5 сезон сериала "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал от Netflix Tudum.

Детали

Мы в восторге от невероятного отклика на этот сезон "Эмили в Париже" и рады вернуться на пятый сезон, чтобы продолжить приключения Эмили в Риме и Париже - заявил автор и руководитель сериала Даррен Стар.

События нового сезона будут разворачиваться в столице Италии - Риме. В продолжении будут развиваться отношения главной героини Эмили и итальянского модельера Марчелло, которые начались в 4 сезоне.

Эмили будет в Риме. Это не значит, что она не будет в Париже, но она будет в Риме - заметил Стар.

Дополнение

4-й сезон "Эмили в Париже", который вышел в августе, занял первое место в глобальной десятке Netflix. За первые четыре дня у него было 19,9 млн просмотров, он вошел в топ-10 в 93 странах и оставался в списке четыре недели подряд.

Коллинз объявила новость о 5-й сезон и отметила, что с нетерпением ждет того, что произойдет между ее персонажем и новым возлюбленным Марчелло.

Марчелло - это совсем другое приключение, которое мы хотим для Эмили, потому что в конечном итоге мы хотим, чтобы Эмили смогла улучшить баланс между работой и личной жизнью. Мы хотим, чтобы Эмили могла улыбаться без всяких условий. Мы хотим увидеть ее вне ее отпуска. И он появляется в это идеальное время - добавила актриса.

Напомним,

Netflix анонсировал предстоящий спин-офф популярного сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в роли Томми Шелби, который будет снят по сценарию создателя сериала Стивена Найта.