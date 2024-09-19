Вже цієї зими: Netflix оголосив дату виходу аніме "Відьмак: Сирени з глибин"
Київ • УНН
Netflix оголосив дату виходу аніме "Відьмак: Сирени з глибин" - 11 лютого 2025 року. Головного героя Ґеральта озвучить Даґ Кокл, а фільм базується на оповіданні Анджея Сапковського "Маленька жертва".
Стрімінговий сервіс Netflix оголосив, що аніме "Відьмак: Сирени з глибин" вийде 11 лютого 2025 року. Про це пише УНН з посиланням на трейлер стрічки на YouTube-каналі Netflix.
Деталі
Новий ексклюзивний кліп із The Witcher: Sirens of the Deep. Мультфільм виходить на Netflix 11 лютого 2025 року
Головного героя, Ґеральта з Рівії, озвучить Даґ Кокл. Він же представив глядачам перший фрагмент фільму.
До акторського складу також приєдналися Джої Бейті у ролі барда Любистка та Аня Чалотра, яка озвучить чарівницю Єннефер. Крістіна Врен подарує свій голос Ессі Давен.
Доповнення
"Відьмак: Сирени з глибин" базується на оповіданні Анджея Сапковського "Маленька жертва". Цей твір не екранізували у першому сезоні серіалу "Відьмак". Новий проєкт стане другим анімаційним фільмом у всесвіті після "Відьмак: Кошмар вовка", який розповідав історію походження Весеміра, наставника Ґеральта.
Сценарій фільму написали Майк Островський та Рей Бенджамін. Продюсером виступила Лорен Шмідт-Гіссріх. За анімацію відповідає Studio Mir. Режисером став Кан Хі Чул. Анджей Сапковський бере участь у проєкті як творчий консультант.
Нагадаємо
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