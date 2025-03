Вже цієї зими: Netflix оголосив дату виходу аніме "Відьмак: Сирени з глибин"

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив, що аніме "Відьмак: Сирени з глибин" вийде 11 лютого 2025 року. Про це пише УНН з посиланням на трейлер стрічки на YouTube-каналі Netflix.

Деталі

Новий ексклюзивний кліп із The Witcher: Sirens of the Deep. Мультфільм виходить на Netflix 11 лютого 2025 року