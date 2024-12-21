Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Рождество - это время, когда каждый из нас чувствует особую магию и тепло. Этот праздник всегда объединяет, дарит радость и надежду на лучшее. УНН предлагает подборку замечательных, атмосферных фильмов которые можно посмотреть всей семьей.

Счастливого Рождества (Last Christmas) 2019 - главная героиня Кейт работает в лондонском магазинчике рождественских товаров. В костюме эльфа она развлекает посетителей, если это можно так назвать. Ее давно не волнует внешний вид, алкоголь заменил лучшего друга, и она частенько напивается, чтобы забыть, как все плохо и скучно. Но однажды Кейт встречает чудаковатого парня, по имени Том, который помогает девушке пересмотреть свои взгляды на жизнь и наладить отношения с окружающим миром.

Жанр: Комедия, Драмы, Романтические

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Пол Фиг

Актеры: Эмилия Кларк, Мэдисон Ингольдсби, Генри Голдинг, Мишель Ео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард.

Рождественские хроники (The Christmas Chronicles) 2018 - брат с сестрой Тедди и Кейт живут вдвоем с мамой, их любимый отец погиб во время тушения пожара. Рождество всегда было любимым праздником в их доме, но после смерти отца все стало по-другому. В этом году их маме пришлось поехать на дежурство в больницу, и дети остались совсем одни. Для подростков такая новость становится шоком и все настроение просто пропадает. Вскоре для поднятия духа, дети решают снять Санту на видео, но они и подумать не могли, что к ним приедет настоящий Санта Клаус, который заберет у них свое путешествие.

Жанр: Комедия, Приключения, Фэнтези, Семейные, Комедия

Страна: США

Режиссер: Клей Кайтис

Актеры: Курт Рассел, Дерби Кэмп, Джуда Льюис, Голди Гоун, Кимберли Уильямс-Пейсли, Оливер Хадсон, Ламорн Моррис.

Мальчик по имени Рождество (A Boy Called Christmas) 2021 - когда-то в Финляндии жил мальчик по имени Николас, который всем сердцем верил в чудеса. Ему суждено было стать символом самого главного праздника года, но пока он об этом даже не догадывается. Самый обычный парень жил в простой бедной семье, прежде чем стать Санта-Клаусом. Когда его отец исчез во время экспедиции за полярным кругом, он не отчаялся и решил спасти папу. Николас отправился искать его на Северный полюс, а за северным сиянием его ждали чудеса. Мальчик открыл для себя волшебный мир и вернул деревне эльфов дух Рождества. Вместе с ним по заснеженному северу путешествует его близкий друг - мышь по имени Мика Ему через многое пришлось пройти, чтобы осознать, как важно нести людям добро.

Жанр: Приключения, Драмы, Фэнтези, Семейные, Семейные

Страна: Великобритания, Франция

Режиссер: Гил Кинан

Актеры: Джим Бродбент, Салли Хокинс, Мэгги Смит и Кристен Уиг.

Аромат любви (Love Hard) 2021 - главная героиня, опытная журналистка, преуспевает в карьере, но страдает в личной жизни, стремясь к любви. Несмотря на свои лучшие намерения, она постоянно связывается не с теми мужчинами, с которыми хотела бы. Однажды, под влиянием своей страсти, она едет через всю страну, чтобы встретиться с парнем, с которым познакомилась в приложении для знакомств, веря, что он может стать ее идеальным партнером. Однако, приехав к парню, она обнаруживает сплошной обман. Вместо красавца ее встречает неуверенный в себе коротышка и мастер фотошопа. Устав терпеть такое жестокое обращение, она доходит до предела. Теперь она должна найти способ самоутвердиться и противостоять постоянным оскорблениям, которые наносят ей мужчины.

Жанр: Мелодрамы, Комедия

Страна: США

Режиссер: Эрнан Хименес

Актеры: Нина Добрев, Джимми О. Янг, Ребекка Стааб, Гарри Шам мл.

оставленные (The Holdovers) 2023 - никому не нравится преподаватель Академии Бартона Пол Ганем, ведь учеников, коллег и директора раздражает его высокомерие. Не имея семьи и планов на Рождество, Пол решает остаться в учебном заведении, чтобы ухаживать за школьниками, которые не пошли домой. Таким образом, в школе остается только один проблемный ученик по имени Ангус. К доплате Ангуса присоединяется Мэри, работающая поваром, чей сын пропал без вести во Вьетнаме. Эти три совершенно разных человека, которые переживают сложный жизненный период, становятся необычной рождественской компанией, сталкивающейся с веселыми приключениями.

Жанр: Комедия, Драмы

Страна: США

Режисер: Олександр Пейн

Актеры: Пол Джаматти, Кэрри Престон, Брэди Гепнер.