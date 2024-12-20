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В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Киев  •  УНН

 • 10381 просмотра

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В бассейне Броваров внедрена уникальная программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов. Бесплатные занятия включают адаптированное снаряжение, специальные упражнения и подводный баскетбол для улучшения физического и психоэмоционального состояния.

На Киевщине в Броварах активно реализуется уникальная программа реабилитации для военных ветеранов, включающая занятия дайвингом. В бассейне, где обычно тренируются спортсмены Олимпийской сборной Украины, теперь также проводят тренировки для защитников, которые нуждаются в физической и психоэмоциональной поддержке, пишет УНН.

Занятия включают проверку снаряжения, специальный инструктаж и практические упражнения. Для участников с особыми потребностями гидрокостюмы были модифицированы, что позволяет максимально адаптировать тренировки к их потребностям.

"Дайвинг полезно влияет и на физиологическое, и самое главное - на психоэмоциональное состояние. Это видно по выражениям лица людей и тому, как они это чувствуют", - рассказал генеральный директор ГС „Украинский институт подводных исследований" Сергей Селиверстов в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, программа является результатом сотрудничества с местными властями и сейчас в ней участвуют ветераны не только из Броварской территориальной общины, но и из других общин Киевской области. Они имеют возможность заниматься бесплатно благодаря поддержке Броварской громады. Сергей Селиверстов отметил, что подобные практики успешно реализуются в Европе и США уже более 50 лет.

Для ветеранов, участвующих в программе, это не только способ физической реабилитации, но и возможность преодолеть стресс и получить новые эмоции.

"Мне вообще комфортно... под водой еще комфортнее, потому что там невесомость. Планирую заниматься, пока не покорю Марианскую впадину", - шутит один из участников программы, ветеран Анатолий.

Кроме стандартного дайвинга, тренировки включают специальные упражнения на моторику, в частности подводный баскетбол, который помогает улучшать координацию движений.

Организаторы надеются, что количество таких реабилитационных программ будет расти, и призывают украинцев поддерживать защитников в их адаптации к мирной жизни.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров подготовили программу  на ближайшие 4 года для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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