Зручні підйомники та пандуси: як у Броварах вирішують питання безбар’єрності

Ситуація із безбар’єрністю в населених пунктах України це проблема далеко не сьогоднішнього дня. Але нині вона, на жаль, максимально актуалізувалася через те, що багато захисників та захисниць України повертаються з фронту із важкими травмами. Звичний похід до магазину, поліклініки, державної установи для людей з інвалідністю часто перетворюється на справжнє випробування.

Яких заходів необхідно вживати, щоб ці люди не відчували дискомфорту, які міста України можна назвати лідерами з безбар’єрності – про це УНН поспілкувався з радницею міського голови Броварів Оленою Акопян, яка знає цю проблему зсередини, адже сама вже багато років пересувається на кріслі колісному.

Нині в Броварській громаді активно займаються вирішенням питання індивідуального підйому осіб з інвалідністю у багатоквартирних житлових будинках.

"Ми ще до повномасштабного вторгнення думали над цим питанням, вивчали досвід інших міст і зараз готуємо відповідну програму. У нас багато старих будинків, сходи до яких неможливо облаштувати пандусами. Ставити рейки теж не вихід, адже крісла колісні різної ширини. І навіть колеса передні та задні мають різну ширину. Тож, якщо людина трошки повніша, то візок стає ширше, і вже а ці рейки не входить.

Ми вирішили облаштовувати входи до будинків електропідйомниками. Людина з інвалідністю, яка не може самостійно вийти з будинку та зайти до нього, подає заявку на соцзахист, відповідний спеціаліст дає заключення по можливості встановлення підйомника та його вартості, після цього вирішуватиметься питання про виділення коштів.

Один такий підйомник, в середньому, коштує 100 тисяч гривень. І зараз важливо закласти кошти на ці потреби в бюджет на наступний рік. Також треба вирішити питання з централізованим обслуговуванням цих підйомників.

Окрім цього ми, на жаль, стикаємося з випадками, коли жителі будинків не хочуть давати дозвіл на встановлення підйомників", - розповідає Олена Акопян.

Жінка із сумом констатує, що через повномасштабну російську агресію кількість людей з інвалідністю зростає, а багатьом ветеранам, які отримали серйозні поранення, важко пристосуватися до нових реалій життя.

"У нас є ветеранський хаб, де з ними працюють психологи. Я сама туди часто приїжджаю, власним прикладом показую, що після важкої травми варто і потрібно жити. Днями спілкувалися з пораненим, в якого ампутація обох ніг. Показувала йому як сідати в авто.

Після такого спілкування люди надихаються і дивляться на це все іншими очима", - зазначає радниця міського голови Броварів.

При цьому, за її словами, звісно, не можна забувати про дітей з травмами опорно-рухового апарату, літніх людей, які через різні хвороби не можуть самостійно пересуватися.

Також Олена Акопян зазначає, що була у багатьох містах України, переконує, що у порівнянні з ними Бровари серйозно просунулися в плані безбар’єрності та наводить конкретні приклади.

"Пів року тому ми підняли питання доступності нашого відділу міграційної служби для осіб з інвалідністю. І от днями я особисто тестувала пандус, який вони облаштували. Загалом, всі держустанови у нас доступні У ліцеї №4 облаштували гарний підйомник з бомбосховища. Я теж його тестувала. В дитячому реабілітаційному центрі є підйомник. Під час реконструкції наш парк адаптували для людей з інвалідністю.

Що стосується комерційних установ, то всі великі торговельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Почали за нормативами облаштовувати паркувальні місця для людей з інвалідністю. Інше питання що на них паркуються люди, які не мають інвалідності. Але щоб запобігати таким випадкам, потрібно організовувати рейди з поліцією.

До нас стали частіше звертатися різні комерційні установи та організації за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Звісно є магазини, кафе, ресторани, інші заклади, де або взагалі не має пандусів, або ними неможливо користуватися. Є власники, які відкрито кажуть, щоб їх не відвідували особи з інвалідністю. І тут варто розуміти, що в цьому питанні далеко не все залежить від міської влади. Потрібно, щоб активніше долучалися відповідні служби, які можуть оштрафувати, закрити заклад, поки він не стане доступним для осіб з інвалідністю", - додає Олена Акопян.

Додатково

Олена Акопян – 55 річна чемпіонка Паралімпійських ігор в Афінах з плавання. Неодноразова призерка Паралімпійських ігор у плаванні, лижних гонках та біатлоні.

У 15 років під час навчання у музичному училищі під час розбійного нападу отримала важке ножове поранення спини, що не дозволило їй більше самостійно пересуватися без крісла колісного.

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту.

Виховує двох дітей. Проживає в Броварах.