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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 14:58  •  20943 просмотра

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В Броварах активно работают над улучшением доступности города для людей с инвалидностью. Устанавливают электроподъемники, адаптируют общественные места и консультируют бизнес по созданию безбарьерной среды.

Ситуация с безбарьерностью в населенных пунктах Украины это проблема далеко не сегодняшнего дня. Но сейчас она, к сожалению, максимально актуализировалась из-за того, что многие защитники и защитницы Украины возвращаются с фронта с тяжелыми травмами. Привычный поход в магазин, поликлинику, государственное учреждение для людей с инвалидностью часто превращается в настоящее испытание.

Какие меры необходимо принимать, чтобы эти люди не испытывали дискомфорта, какие города Украины можно назвать лидерами по безбарьерности - об этом УНН пообщался с советником городского головы Броваров Еленой Акопян, которая знает эту проблему изнутри, ведь сама уже много лет передвигается на кресле колесном.

Сейчас в Броварской громаде активно занимаются решением вопроса индивидуального подъема лиц с инвалидностью в многоквартирных жилых домах.

«Мы еще до полномасштабного вторжения думали над этим вопросом, изучали опыт других городов и сейчас готовим соответствующую программу. У нас много старых домов, лестницы к которым невозможно обустроить пандусами. Ставить рельсы тоже не выход, ведь кресла колесные разной ширины. И даже колеса передние и задние имеют разную ширину. Поэтому, если человек немножко полнее, то коляска становится шире, и уже а эти рельсы не входит.

Мы решили обустраивать входы в дома электроподъемниками. Человек с инвалидностью, который не может самостоятельно выйти из дома и зайти в него, подает заявку на соцзащиту, соответствующий специалист дает заключение по возможности установки подъемника и его стоимости, после этого будет решаться вопрос о выделении средств.

Один такой подъемник, в среднем, стоит 100 тысяч гривен. И сейчас важно заложить средства на эти нужды в бюджет на следующий год. Также надо решить вопрос с централизованным обслуживанием этих подъемников.

Кроме этого мы, к сожалению, сталкиваемся со случаями, когда жители домов не хотят давать разрешение на установку подъемников», - рассказывает Елена Акопян.

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Женщина с грустью констатирует, что из-за полномасштабной российской агрессии количество людей с инвалидностью растет, а многим ветеранам, которые получили серьезные ранения, трудно приспособиться к новым реалиям жизни.

«У нас есть ветеранский хаб, где с ними работают психологи. Я сама туда часто приезжаю, собственным примером показываю, что после тяжелой травмы стоит и нужно жить. На днях общались с раненым, у которого ампутация обеих ног. Показывала ему как садиться в авто.

После такого общения люди вдохновляются и смотрят на это все другими глазами», - отмечает советник городского головы Броваров.

При этом, по ее словам, конечно, нельзя забывать о детях с травмами опорно-двигательного аппарата, пожилых людях, которые из-за различных болезней не могут самостоятельно передвигаться.

Также Елена Акопян отмечает, что была во многих городах Украины, убеждает, что по сравнению с ними Бровары серьезно продвинулись  в плане безбарьерности и приводит конкретные примеры.

«Полгода назад мы подняли вопрос доступности нашего отдела миграционной службы для лиц с инвалидностью. И вот на днях я лично тестировала пандус, который они обустроили. В общем, все госучреждения у нас доступны В лицее №4 обустроили хороший подъемник из бомбоубежища. Я тоже его тестировала. В детском реабилитационном центре есть подъемник. Во время реконструкции наш парк адаптировали для людей с инвалидностью.

Что касается коммерческих учреждений, то все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью.  Начали по нормативам обустраивать парковочные места для людей с инвалидностью. Другой вопрос, что на них паркуются люди, которые не имеют инвалидности. Но чтобы предотвращать такие случаи, нужно организовывать рейды с полицией.

К нам стали чаще обращаться различные коммерческие учреждения и организации за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Конечно есть магазины, кафе, рестораны, другие заведения, где или вообще нет пандусов, или ими невозможно пользоваться. Есть владельцы, которые открыто говорят, чтобы их не посещали лица с инвалидностью. И здесь следует понимать, что в этом вопросе далеко не все зависит от городской власти. Нужно, чтобы активнее привлекались соответствующие службы, которые могут оштрафовать, закрыть заведение, пока оно не станет доступным для лиц с инвалидностью», - добавляет Елена Акопян.

Дополнительно

Елена Акопян - 55 летняя чемпионка Паралимпийских игр в Афинах по плаванию. Неоднократный призер Паралимпийских игр в плавании, лыжных гонках и биатлоне.

В 15 лет во время учебы в музыкальном училище во время разбойного нападения получила тяжелое ножевое ранение спины, что не позволило ей больше самостоятельно передвигаться без кресла колесного.

Окончила Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.

Воспитывает двоих детей. Проживает в Броварах.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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