АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Агентство по розыску и менеджменту активов уже почти три месяца работает без общественного совета, такая ситуация, скорее всего, выгодна его руководительнице Елене Думе, ведь создает идеальные условия для возможных нарушений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

Почти три месяца назад все члены общественного совета при АРМА приняли решение о сложении полномочий из-за систематических нарушений руководством АРМА требований закона о привлечении общественности к своей деятельности. Члены совета заявили, что их обращения регулярно игнорировались, а доступ к обсуждению нормативно-правовых актов был заблокирован. Это лишило общественность возможности осуществлять реальный контроль над управлением арестованным имуществом.

По словам Громакова, даже когда при АРМА работал общественный совет, Дума избегала сотрудничества.

"Она (глава АРМА - ред.) с самого начала не была, скажем так, настроена на прозрачную работу. Поэтому три месяца без общественного совета, когда ей никто не указывает на ее ошибки, скорее всего, это свидетельствует о том, что ей удобно работать в темной, непрозрачной ситуации и, скажем так, когда никто не обращает внимание на те нарушения, которые возможны в этой ситуации. Ведь что произошло за эти три месяца, общественность никогда не узнает. Поэтому, конечно, это всегда удобнее, чем вести прозрачный какой-то проект", - отметил он.

Громаков указал, что Елена Дума с самого начала работы в АРМА "была настроена не на непрозрачную работу". Именно поэтому, по его мнению, члены общественного совета не могли полноценно выполнять свою работу, а их обращения игнорировались.

Эксперт добавил, что важно, чтобы новый состав общественного совета был сформирован прозрачно, ведь от этого зависит, станет ли работа АРМА открытой.

Напомним

В Transparency International Ukraine отмечали, что в АРМА довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.