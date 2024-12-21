Александр Усик уже прибыл на арену, где состоится бой-реванш против Тайсона Фьюри
Киев • УНН
Александр Усик первым прибыл на арену "Kingdom Arena" для боя-реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер приехал с талисманом - игрушечным осликом Леликом от дочери.
Александр Усик появился на территории арены первым. Тайсона Фьюри еще нет на «Kingdom Arena. Об этом сообщает DAZN, пишет УНН.
Украинский боксер Александр Усик приехал на арену «Kingdom Arena» в руках он держал талисман - игрушечного ослика по имени Лелик, которого ему подарила дочь.
Главный бой вечера бокса в Эр-Рияде Усик - Фьюри начнется не раньше 01:00 ночи 22 декабря по киевскому времени.
Дополнение
На бою Усик-Фьюри 22 декабря впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта.
20 декабря состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBC, WBO и IBO, и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
Усик продемонстрировал самый высокий вес в своей карьере - 102,5 кг, тогда как Фьюри, известный своей габаритностью, весил 127,4 кг, увеличив свою массу по сравнению с предыдущими поединками.
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