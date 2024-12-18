На бою Усик - Фьюри впервые будет работать судья на базе ИИ

На бою Усик - Фьюри 21 декабря впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта, сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в X, пишет УНН.

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"Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Свободный от предвзятости и человеческих ошибок, представленный The Ring. Этот новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время крупнейшего боя века, Усик - Фьюри, 21 декабря. Не пропустите историю, которая рождается", - написал Турки Аль аш-Шейх.

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