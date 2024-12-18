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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На бою Усик - Фьюри впервые будет работать судья на базе ИИ

На бою Усик - Фьюри впервые будет работать судья на базе ИИ

Киев  •  УНН

 • 8535 просмотра

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21 декабря на боксерском поединке Усик - Фьюри впервые в истории будет работать судья на базе ИИ. Экспериментальное решение от The Ring не повлияет на официальные результаты боя.

На бою Усик - Фьюри 21 декабря впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта, сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в X, пишет УНН.

Детали

"Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Свободный от предвзятости и человеческих ошибок, представленный The Ring. Этот новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время крупнейшего боя века, Усик - Фьюри, 21 декабря. Не пропустите историю, которая рождается", - написал Турки Аль аш-Шейх.

Усик и Фьюри провели "церемонию прибытия" на бой-реванш в Эр-Рияде17 дек. 2024, 22:59 • 15217 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортТехнологии
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
oleksandr-usykАлександр Усик