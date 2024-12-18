Усик и Фьюри провели "церемонию прибытия" на бой-реванш в Эр-Рияде

Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли на поединок-реванш за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщает TNT Sports и DAZN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во вторник, 17 декабря, в Саудовской Аравии состоялась официальная церемония прибытия чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и экс-обладателя титулов Тайсона Фьюри

В паре Усик - Фьюри первым на публику вышел британский боксер, ведь именно он является претендентом на титулы украинца.

На «церемонии прибытия» боксеров на бой будущие соперники сошли с самолета в прямом эфире, а Усик также примерил на себя роль пилота.

Александр Усик отметил, что победит Фьюри и представил, как британец приедет к нему в старости в Украину.

«Конечно. Я кайфую. Это круто, это жизнь, это эмоции, которые мы потом будем вспоминать, когда мы уже будем дедушками. Он же обещал приехать в Украину. Он приедет ко мне на ранчо, мы будем пить пиво, он будет смеяться и говорить: «Вот ты меня два раза побил, как так», - говорит украинец.

Реванш с Фьюри станет для Усика 23-м профессиональным боем в карьере (22-0, 14 KO). На кону в субботу, 21 декабря, будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO.