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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усик и Фьюри показали рекордный вес перед боем

Усик и Фьюри показали рекордный вес перед боем

Киев  •  УНН

 • 3722 просмотра

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На официальном взвешивании Усик показал наибольший вес в карьере - 102,5 кг, а Фьюри - 127,4 кг. Украинский боксер принес на церемонию флаг в поддержку защитников «Азовстали».

Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между Александром Усиком, который владеет титулами WBA, WBC, WBO и IBO, и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Игровой бокс, передает УНН.

Детали

Усик продемонстрировал самый высокий вес в своей карьере - 102,5 кг, тогда как Фьюри, известный своей габаритностью, весил 127,4 кг, увеличив свою массу по сравнению с предыдущими поединками. 

Украинский боксер привлек внимание особым жестом: на церемонию он принес флаг с надписью «Free Azovstal Defenders». Так Усик подчеркнул важность международной поддержки украинских военнопленных. 

На бою Усик - Фьюри впервые будет работать судья на базе ИИ18 дек. 2024, 12:18 • 12431 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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oleksandr-usykАлександр Усик