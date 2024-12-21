Усик против Фьюри: эксперт по языку тела назвал победителя боя

Эксперт по языку тела назвал победителя боя в тяжелом весе - Александр Усик против Тайсона Фьюри - в Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Фьюри и Усик провели ошеломляющее 11-минутное 20-секундное противостояние в четверг и снова встретились на взвешивании в пятницу.

Пара сразится лицом к лицу за пояса Усика в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC в субботу вечером в Эр-Рияде, а Фьюри надеется взять реванш за свое поражение раздельным решением судей в мае.

Фьюри и Усика пришлось разнимать в четверг, и оба пытались получить психологическое преимущество друг над другом, а Цыганский король поклялся "причинить много боли" и "нанести чертовски большой урон".

Но именно украинец, по мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, одержал верх после их противостояния, как она сказала BetUK.

"Усик выиграл десятиминутный смотровой бой. Он был таким неподвижным и твердым, что я верю, что он все еще мог бы находиться там сейчас в той же позе. Это говорит о физической и умственной устойчивости и спокойной целеустремленности, которая захватывает дух", — сказала Джеймс.

"Его взгляд выглядит пристальным и сосредоточенным, что заставляет его выглядеть молчаливо готовым к бою. Частота его моргания почти незначительна, что намекает на отсутствие напряжения или стресса, а когда он моргает, то это жесткое моргание, показывающее внутренний гнев.

Его ответы Фьюри заставляют его выглядеть спокойным, незапуганным и невозмутимым. Он смотрел на Фьюри, не меняя выражения лица и не гримасничая и не хмурясь.

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На взвешивании его поза тела была чисто профессиональной, с мускулистыми сокращениями и поднятыми кулаками. Его фирменная поза с поднятым подбородком и нахмуренным взглядом говорит о сосредоточенности и бесстрашии.

У этого человека нет никаких признаков слабости на языке тела, за исключением пары едва заметных признаков во время противостояния, когда его рот, казалось, дергался, что могло быть намеком на внутреннее беспокойство".

Однако это были плохие новости для Фьюри, который потерпел первое поражение в своей карьере в 36-й попытке еще в мае.

В тот вечер судьи оценили бой 115-112 Усику, 114-113 Фьюри и 114-113 Усику, оставив Цыганского короля в горечи, поскольку он заявил, что "люди встают на сторону Усика из-за войны на Украине", и гуру языка тела Джеймс считает, что Фьюри может получить еще одно пятно в своей тетради.

"Полная смена состояния Фьюри с приветливого, болтливого шоумена на этого угрюмого, Гризли-Адамса, односложного сценического аутсайдера настолько остра, что это может быть рискованным вариантом.

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Его язык тела как на конференции, так и на взвешивании настолько сдержан, что выглядит как чрезмерное убийство, чрезмерно конгруэнтный и неаутентичный акт. Его морщинистые улыбки глаз все время пытаются вырваться наружу, и он, кажется, подавляет их физически, проводя рукой по бороде или лицу. Такое подавление отнимает эмоциональную энергию, которую ему, вероятно, следовало бы приберечь для боя.

Он прибыл на взвешивание, засунув руки в карманы, что является жестом, связанным с тем, чтобы спрятаться или не хотеть где-то находиться. Он притаился в глубине сцены и покинул ее, прежде чем дать интервью.

Позируя с Усиком, он совершил два важных поступка: его руки упали в позу фигового листка, которая является защитным барьером перед промежностью, и его жевание стало настолько экстремальным, что мы могли видеть жвачку. Спортсмены часто жуют жвачку, чтобы бороться с беспокойством.

Сравнение их языка тела тогда поставило бы шансы на победу в углу Усика. Фьюри, кажется, слишком занят попытками быть тем, кем он не является, и это не запугивает его противника, но может сбить его с толку.

В конце их эпического противостояния взглядов что-то, казалось, действительно сломалось во Фьюри. Его лицо вспотело, и выражение его лица стало пугающим, когда он кричал на своего противника. Если он сможет войти в это более сосредоточенное состояние, с сильным апперкотом он все еще может одержать победу".

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