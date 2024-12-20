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"Не сильно там, чтобы Storm Shadow не запретили": Зеленский пожелал победы Усику

"Не сильно там, чтобы Storm Shadow не запретили": Зеленский пожелал победы Усику

Киев  •  УНН

 • 8324 просмотра

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Президент Украины провел видеоразговор с Александром Усиком накануне боя за все чемпионские пояса. Боксер рассказал о подготовке и пообещал "держать украинский дух" во время поединка.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком накануне его поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Беседа состоялась в формате видеосвязи, передает УНН

О чем говорили

Усик рассказал, что последняя неделя перед боем - это период ожидания, потому что когда тренировки ежедневно, то время не тянется так долго.

"В любом случае мы за тебя держим кулаки. Очень хочется победы для Украины. Каждая твоя победа дает настроение, заряжает украинцев. Все большие фанаты твоего таланта, твоей храбрости, крепости и твоего успеха. Все на твоей стороне. Безусловно, Британия помогает Украине в борьбе против россии. Мы их уважаем, но ты когда будешь побеждать Фьюри, помни: там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow",- шутливо добавил президент.

Усик на это ответил: "С большим уважением, это только спорт".

Он также рассказал, что его близкие остаются в Украине: "Девушки держат Киев, но жена уже на пути ко мне. Все слава Богу, будем держать украинский дух, будем идти, как и делаем до конца".

Зеленский пожелал Усику сильной борьбы и победы.

"А все остальное - ты сам знаешь, что делать. Твоего опыта достаточно", - добавил президент.

Усик также пожелал президенту сил и мужества во взаимодействии с международными партнерами и добавил: "А если там надо какая-то физическая сила, то, Владимир Александрович, я готов - бросайте геолокацию".

Напомним

Усик, обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, проведет бой-реванш против Фьюри. Поединок между Усиком и "Цыганским королем" состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где на кону будут все титулы, которыми владеет украинский боксер.

Начало главного боя состоится в ночь с 21 декабря на 22, по киевскому времени.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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