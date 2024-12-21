Усик-Фьюри: победитель реванша получит уникальный пояс от WBC
Киев • УНН
Президент WBC показал уникальный пояс в честь 50-летия "Грохота в джунглях". Трофей будет вручен победителю боя Усик-Фьюри в Эр-Рияде, где Усик показал рекордный вес 102,5 кг.
Президент WBC Маурисио Сулейман показал пояс в честь 50-летия "Грохота в джунглях", который будет вручен победителю реванша между чемпионом WBA, WBC и WBO, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, передает УНН.
Детали
"Встречайте пояс в честь 50-летия "Грохота в джунглях", легендарный чемпионский пояс WBC в тяжелом весе между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, разработанный и созданный в самом сердце Африки. Этот уникальный специальный трофей будет вручен победителю Усик-Фьюри в эту субботу в Эр-Рияде", - написал Сулейман в Х.
Справочно
"Грохот в джунглях" – боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который состоялся 50 лет назад.
Легендарный поединок прошел 1974 году в республике Заир, которая сейчас стала Демократической республикой Конго. Тогда Мохаммед Али нокаутировал Джорджа Формана в восьмом раунде.
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Дополнение
На бою Усик-Фьюри 21 декабря впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта.
20 декабря состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между Александром Усиком, который владеет титулами WBA, WBC, WBO и IBO, и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
Усик продемонстрировал самый высокий вес в своей карьере - 102,5 кг, тогда как Фьюри, известный своей габаритностью, весил 127,4 кг, увеличив свою массу по сравнению с предыдущими поединками.