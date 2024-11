"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

Киностудия Warner Bros изучает целесообразность съемок полнометражного художественного фильма по книгам Дорджа Мартина. Об этом пишет Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что Warner Bros. без огласки разрабатывает по крайней мере один фильм в эпической фэнтезийной вселенной Джорджа Мартина. Несколько источников описывают проект как очень раннюю стадию разработки, без режиссера, актеров или сценариста. Пока компания только изучает идею вторжения Вестероса в кинотеатры.

Этот шаг может представлять собой изменение стратегии компании в отношении собственности. Известно, что шоураннеры оригинального сериала "Игра престолов" (Дэвид Бениофф и Дэн Уайс) хотели завершить сериал тремя полнометражными фильмами вместо его финального сезона 2019 года. Мартин также был увлечен идеей фильма. Но этой идее долгое время сопротивлялась HBO, желая сохранить права на сериал.

Напомним

HBO уже выпустил "Дом дракона" - приквел к "Игре престолов", разрабатывая третий сезон. В 2025 году должен выйти спин-офф "Рыцарь семи королевств", основанный на рассказах Мартина "Данк и Эгг".

Также фанаты с нетерпением ждут "Ветры зимы" - следующую книгу Мартина.

Добавим

Marvel обнародовала даты выхода семи новых сериалов на Disney+ с декабря 2024 по декабрь 2025 года. Среди анонсированных проектов - новые сезоны What If, Daredevil Born Again и несколько новых сериалов.

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше