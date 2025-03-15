Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине и будет напрямую общаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством, передает УНН.

Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлогг, высокоуважаемый военный эксперт, будет напрямую общаться с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлогга! - написал Трамп.

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В феврале СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о назначении Кита Келлога своим специальным представителем по Украине и россии.

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На днях NBS News сообщил, что агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от мирных переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.

Бывший генерал-лейтенант армии США Келлог не присутствовал на переговорах в феврале, что вызвало вопросы относительно его дальнейшей роли в команде Трампа. По словам представителя администрации США, решение о его исключении было принято под давлением москвы.

Ранее Келлог активно критиковал политику администрации Байдена и настаивал на усилении военной помощи Украине как средстве давления на террористическую рф. Однако в сформированной Трампом команде для переговоров с агрессором его не было.