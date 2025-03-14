кремль настоял на исключении Келлога из переговоров из-за его проукраинской позиции
Киев • УНН
Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.
Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от мирных переговоров по Украине из-за проукраинской позиции. Об этом сообщает NBS News, передает УНН.
Детали
Бывший генерал-лейтенант армии США Келлог не присутствовал на переговорах в феврале, что вызвало вопросы относительно его дальнейшей роли в команде Трампа. По словам представителя администрации США, решение о его исключении было принято под давлением москвы.
Ранее Келлог активно критиковал политику администрации Байдена и настаивал на усилении военной помощи Украине как средстве давления на террористическую рф. Однако в сформированной Трампом команде для переговоров с агрессором его не было.
Напомним
После встречи его спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с президентом рф стало известно о потенциальной возможности возобновления диалога между Вашингтоном и москвой.
План Келлога: как США меняют подход к войне в Украине и отношениям с рф11.03.25, 10:53 • 18961 просмотр
Также украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, что стало результатом переговоров в Саудовской Аравии.