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кремль настоял на исключении Келлога из переговоров из-за его проукраинской позиции

Киев • УНН

 • 23608 просмотра

Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.

кремль настоял на исключении Келлога из переговоров из-за его проукраинской позиции

Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от мирных переговоров по Украине из-за проукраинской позиции. Об этом сообщает NBS News, передает УНН.

Детали

Бывший генерал-лейтенант армии США Келлог не присутствовал на переговорах в феврале, что вызвало вопросы относительно его дальнейшей роли в команде Трампа. По словам представителя администрации США, решение о его исключении было принято под давлением москвы. 

Ранее Келлог активно критиковал политику администрации Байдена и настаивал на усилении военной помощи Украине как средстве давления на террористическую рф. Однако в сформированной Трампом команде для переговоров с агрессором его не было. 

Напомним

После встречи его спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с президентом рф стало известно о потенциальной возможности возобновления диалога между Вашингтоном и москвой. 

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Также украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, что стало результатом переговоров в Саудовской Аравии.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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